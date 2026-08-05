ТАСС: в Черниговской области усилились рейды по мигрантам

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Рейды миграционных служб усилились в Черниговской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, их пытаются таким образом загнать на службу в ВСУ.
«В Черниговской области усилились рейды миграционных служб Украины, которые на своих официальных ресурсах прямо сообщают, что единственная возможность для трудовых мигрантов избежать задержания — пройти службу в ВСУ», — сказал собеседник агентства.
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