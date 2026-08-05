КНДР осудила Японию за испытания ракет Tomahawk

«Нельзя обойти молчанием то, что за такими весьма опасными военными действиями Японии стоят США. Именно США передали Японии дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, преобразовали корабль в целях оснащения этими ракетами, создали все условия и обстановку для испытательного запуска», — сообщила Ким Ё Чен (цитата по ЦТАК).
По словам Ким Ё Чен, наличие крылатых ракет большой дальности в арсенале Японии доказывает стремление страны стать военной державой. Она добавила, что подобная милитаризация закладывает военно-политический и юридический фундамент для повторной агрессии со стороны Японии.
31 июля Япония впервые провела боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk со своего военного корабля. Испытания прошли в Тихом океане с борта эсминца «Тёкай» (JS Chokai), оснащенного системой Aegis.