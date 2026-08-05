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КНДР осудила Японию за испытания ракет Tomahawk

Ким Ё Чен, сестра Ким Чен Ына и влиятельный функционер, заявила, что Пхеньян осуждает испытания ракет Tomahawk, проведённые Японией, и не останется наблюдателем за военной эволюцией Токио.

Источник: U.S. Army

«Нельзя обойти молчанием то, что за такими весьма опасными военными действиями Японии стоят США. Именно США передали Японии дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, преобразовали корабль в целях оснащения этими ракетами, создали все условия и обстановку для испытательного запуска», — сообщила Ким Ё Чен (цитата по ЦТАК).

По словам Ким Ё Чен, наличие крылатых ракет большой дальности в арсенале Японии доказывает стремление страны стать военной державой. Она добавила, что подобная милитаризация закладывает военно-политический и юридический фундамент для повторной агрессии со стороны Японии.

31 июля Япония впервые провела боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk со своего военного корабля. Испытания прошли в Тихом океане с борта эсминца «Тёкай» (JS Chokai), оснащенного системой Aegis.

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