Омское минприроды не подтвердило новость о новом главе своего охотуправления

В пресс-службе самого областного минприроды, чьим подведомственным учреждением является управление, КП-Омск ничего этого подтвердить не смогли. Информации об этом пока нет. Отметим, что именно пока. Возможно, чуть позже действительно официально будет объявлено, что назначен на пост именно этот специалист.