Трамп утверждает, что отказ Ирана от ядерного оружия будет официально закреплен

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они уже не могут [им обладать], но это будет формально [закреплено]», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что первоочередной целью Соединенных Штатов на переговорах с Ираном является возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе. По его словам, далее переговоры с Тегераном будут сосредоточены на ядерной программе исламской республики.
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