Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что отказ Ирана от ядерного оружия будет официально закреплен

Президент США заявил, что у республики «никогда не будет» такого вооружения.

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплен, утверждает президент США Дональд Трамп.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они уже не могут [им обладать], но это будет формально [закреплено]», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что первоочередной целью Соединенных Штатов на переговорах с Ираном является возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе. По его словам, далее переговоры с Тегераном будут сосредоточены на ядерной программе исламской республики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше