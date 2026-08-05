ТАСС: ВСУ перебросили в Приколотное группы испаноязычных наемников

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ВСУ перебросили несколько групп испаноязычных наемников в Приколотное Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Противник перебросил несколько групп испаноязычных наемников в Приколотное. По скоплению живой силы отработала наша авиация», — сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах сообщали, что общая численность иностранных наемников в ВСУ составляет порядка 16,5 тыс. человек.
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