Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ перебросили в Приколотное группы испаноязычных наемников

В силовых структурах сообщили, что российская авиация «отработала» по скоплению живой силы.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ВСУ перебросили несколько групп испаноязычных наемников в Приколотное Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник перебросил несколько групп испаноязычных наемников в Приколотное. По скоплению живой силы отработала наша авиация», — сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали, что общая численность иностранных наемников в ВСУ составляет порядка 16,5 тыс. человек.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше