Сальдо уверен, что ВСУ не смогут уничтожить урожай Херсонщины

По его словам, уборочная кампания в Херсонской области идет полным ходом, несмотря на постоянную угрозу со стороны противника. «Киевский режим целенаправленно атакует сельхозугодья беспилотниками, поджигает созревшие поля, пытается уничтожить урожай и сорвать работу аграриев. Здесь нет никакой военной цели. Удар наносится по хлебу, по труду наших людей, по продовольственной безопасности региона», — уточнил губернатор.