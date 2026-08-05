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Сальдо уверен, что ВСУ не смогут уничтожить урожай Херсонщины

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что уборочная кампания идет полным ходом, несмотря на постоянную угрозу.

ГЕНИЧЕСК, 5 августа. /ТАСС/. ВСУ атакуют беспилотниками аграриев и поджигают поля в Херсонской области, но они не смогут уничтожить урожай. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

«Наши аграрии продолжают работать в тяжелых условиях. Рядом находятся экстренные службы, принимаются меры для быстрого обнаружения и тушения пожаров. Урожай соберем. Попытки врага оставить людей без хлеба своего результата не дадут», — сказал он.

По его словам, уборочная кампания в Херсонской области идет полным ходом, несмотря на постоянную угрозу со стороны противника. «Киевский режим целенаправленно атакует сельхозугодья беспилотниками, поджигает созревшие поля, пытается уничтожить урожай и сорвать работу аграриев. Здесь нет никакой военной цели. Удар наносится по хлебу, по труду наших людей, по продовольственной безопасности региона», — уточнил губернатор.

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