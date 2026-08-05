Жители Украины в 2014 году не имели ничего против выхода Донецкой и Луганской народных республик из состава страны. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Александр Борщук.
По его словам, прозвучавшим в беседе с ТАСС, в то время такая возможность действительно обсуждалась среди граждан.
«Пусть отдают Донецк и Луганск, главное — войны не будет. Мы бы согласились на 100%», — сказал военнопленный.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Таисия Чернявская сообщила в беседе с RT, что в республике с 2014 года пострадали более 1 тыс. детей.
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