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Пленный боец ВСУ: украинцы в 2014 году были готовы отдать ДНР и ЛНР

Жители Украины в 2014 году не имели ничего против выхода Донецкой и Луганской народных республик из состава страны. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Александр Борщук.

Жители Украины в 2014 году не имели ничего против выхода Донецкой и Луганской народных республик из состава страны. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Александр Борщук.

По его словам, прозвучавшим в беседе с ТАСС, в то время такая возможность действительно обсуждалась среди граждан.

«Пусть отдают Донецк и Луганск, главное — войны не будет. Мы бы согласились на 100%», — сказал военнопленный.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Таисия Чернявская сообщила в беседе с RT, что в республике с 2014 года пострадали более 1 тыс. детей.

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