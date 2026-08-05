Омская область укрепляет партнерство с Индией: товарооборот вырос на 50%

Заместитель председателя Правительства Омской области Андрей Шпиленко провел встречу с Генеральным консулом Республики Индия в Екатеринбурге Дебабратом Чаттопадхьяй. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах.
«Индия остается одним из ключевых торговых партнеров Омской области, и мы видим устойчивый рост взаимного интереса. По итогам первого квартала 2026 года товарооборот между нами увеличился более чем на 50%, а объем экспорта вырос в 3,6 раза — это свидетельствует о высоком потенциале нашего взаимодействия. Мы нацелены не только наращивать экономические связи, но и расширять сотрудничество в образовании, науке и культуре», — отметил Андрей Шпиленко.
Шпиленко добавил, взаимодействие давно вышло за рамки экономики: развивается сотрудничество между вузами, представители Республики регулярно участвуют в международных мероприятиях, проходящих в Омской области.
Заявлено, что стороны договорились проработать возможность заключения соглашения о сотрудничестве с одним из штатов Индии. Андрей Шпиленко передал приглашения от губернатора Виталия Хоценко принять участие в Международной форум-выставке InRussia, которая пройдет в Омске в начале октября. Также наметили план по организации бизнес-миссии омских компаний для продвижения товаров и услуг на экспорт.