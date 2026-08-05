Омская область укрепляет партнерство с Индией: товарооборот вырос на 50%

«Индия остается одним из ключевых торговых партнеров Омской области, и мы видим устойчивый рост взаимного интереса. По итогам первого квартала 2026 года товарооборот между нами увеличился более чем на 50%, а объем экспорта вырос в 3,6 раза — это свидетельствует о высоком потенциале нашего взаимодействия. Мы нацелены не только наращивать экономические связи, но и расширять сотрудничество в образовании, науке и культуре», — отметил Андрей Шпиленко.