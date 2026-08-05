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Командир Сват рассказал об уничтожении более 50 станций Starlink ВСУ за июль

Военнослужащий добавил, что российские бойцы поразили цели под Харьковом.

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем (БПС) 71 гвардейской дивизии 14 армейского корпуса группировки войск «Север» поразили более 50 станций связи Starlink ВСУ под Харьковом за июль. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения БПС с позывным Сват.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” выполняют задачи по обнаружению и уничтожению средств связи противника в Харьковской области. В июле дроноводами было уничтожено более 50 единиц специальной техники ВСУ, обеспечивающей связь между подразделениями, среди которой станции Starlink и старые системы связи», — рассказал он.

Сват отметил, что операторы БПС «Севера» повышают эффективность и прицельность своих ударов каждый месяц, а разведка в короткое время находит новые цели.

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