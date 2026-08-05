Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО уничтожили более 40 беспилотников над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили над Ростовской областью более 40 беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили над Ростовской областью более 40 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что украинские дроны были уничтожены в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах.

«В Неклиновском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — написал Слюсарь.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении украинского дрона на территорию сортировочного центра.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше