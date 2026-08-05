В зону СВО поступил новейший дрон «Вурдалак»

«Новейший дрон “Вурдалак” является модернизированной версией аппарата “Черный коршун — 6”. Беспилотник создан специально для массового применения на передовой и уже начал применяться в зоне спецоперации. Его главные преимущества — простота и надежность», — рассказали в организации.