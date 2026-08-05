Эксперт Степанов рассказал, зачем Израилю нужна эскалация в Газе

«Сейчас мы видим очередной этап наступательной эскалационной политики в отношении сектора Газа с целью окончательной зачистки данного региона и обеспечения доступа инвестиций, в том числе по линии подконтрольных представителям американского ВПК корпораций. Местное население, жители и прежний уклад данной территории идут вразрез с коммерческими интересами, а также с геоэкономической политикой Израиля, который претендует на обеспечение дополнительного доступа к портовой инфраструктуре и разработке находящихся на шельфе месторождений», — сказал эксперт.