Эксперт Степанов рассказал, зачем Израилю нужна эскалация в Газе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Возобновление Израилем ударов по сектору Газа направлены на окончательную зачистку региона для обеспечения доступа американских инвесторов к портовой инфраструктуре и разработке шельфовых месторождений. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Сейчас мы видим очередной этап наступательной эскалационной политики в отношении сектора Газа с целью окончательной зачистки данного региона и обеспечения доступа инвестиций, в том числе по линии подконтрольных представителям американского ВПК корпораций. Местное население, жители и прежний уклад данной территории идут вразрез с коммерческими интересами, а также с геоэкономической политикой Израиля, который претендует на обеспечение дополнительного доступа к портовой инфраструктуре и разработке находящихся на шельфе месторождений», — сказал эксперт.
По его словам, военно-техническая поддержка этих намерений позволяет Израилю обеспечить военное планирование и понимать, что его роль в качестве ключевого хаба для проецирования давления, в том числе в отношении Ирана, получила поддержку со стороны США. «Израиль играет едва ли не ключевую дестабилизирующую роль, и его функция — поддержание перманентной эскалации», — добавил Степанов.
Ранее Катар, Египет и Турция, выступающие посредниками в урегулировании конфликта, осудили удары Израиля по сектору Газа, назвав их нарушением соглашения о прекращении огня. В январе 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня. 30 июля 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по второму этапу, предусматривающей полное разоружение палестинских формирований.