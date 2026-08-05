Губернатор Юрий Слюсарь провел интерактивный прием граждан

Жители посёлка Разъезд Васильевский Белокалитвинского района обратились к губернатору с вопросом о сроках завершения газификации. В посёлке, где проживают более 200 человек, до сих пор нет природного газа. Дома отапливаются углём и дровами. Работы по прокладке газопровода начались в апреле 2026 года, но сроки их завершения для жителей остаются неясными. По данным регионального минпромэнерго, строительство распределительного газопровода ведётся в рамках областной программы газификации. Строительные работы завершат до конца этого года, а поставки природного газа населению начнутся в 3‑м квартале 2027 года. Глава региона Юрий Слюсарь поручил своевременно информировать посёлок о ходе работ.