Губернатор Юрий Слюсарь провел интерактивный прием граждан

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на интерактивном приёме граждан рассмотрел обращения, дал поручения профильным министерствам и главам муниципалитетов.
Жители Зимовников пожаловались на перебои с водой и износ водозаборной инфраструктуры. Вопрос имеет особую социальную значимость. В посёлке проживают более 15 тысяч человек, в том числе 310 многодетных семей.
Юрий Слюсарь поставил задачу: для увеличения объема подаваемой воды в ближайшее время завершить ремонтные работы по трем скважинам, а до конца года — провести капитальный ремонт скважин и резервуаров. Средства из резервного фонда области на это выделены. Губернатор поручил главе Зимовниковского района и минЖКХ контролировать сроки выполнения работ.
Жительница Каменска-Шахтинского поинтересовалась сроками капремонта инфекционной больницы. Учреждение временно переведено в корпус терапевтического отделения, что вызвало дефицит мест и очереди на госпитализацию. По данным минздрава, средства на капремонт здания предусмотрены. Контракт с подрядчиком заключён в марте 2025 года. Губернатор поставил министру здравоохранения Наири Варданяну задачу обеспечить завершение ремонта осенью 2027 года.
На интерактивном приёме обсудили замену аварийной котельной в Новочеркасске, в районе улицы Авиаторов. Котельная, отапливающая девять многоквартирных домов и два детских сада, подлежит выводу из эксплуатации из-за износа. Из областного бюджета на приобретение и установку новой котельной направлено более 77 млн рублей. Конкурс по выбору подрядчика пройдёт до 24 августа. Запуск запланирован на конец года. Главе Новочеркасска Павлу Исакову и министру ЖКХ Антонине Пшеничной поручено контролировать соблюдение сроков запуска новой котельной, обеспечение на переходный период подачи тепла от старой котельной, приведение в порядок внутридомовых сетей.
Жители посёлка Разъезд Васильевский Белокалитвинского района обратились к губернатору с вопросом о сроках завершения газификации. В посёлке, где проживают более 200 человек, до сих пор нет природного газа. Дома отапливаются углём и дровами. Работы по прокладке газопровода начались в апреле 2026 года, но сроки их завершения для жителей остаются неясными. По данным регионального минпромэнерго, строительство распределительного газопровода ведётся в рамках областной программы газификации. Строительные работы завершат до конца этого года, а поставки природного газа населению начнутся в 3‑м квартале 2027 года. Глава региона Юрий Слюсарь поручил своевременно информировать посёлок о ходе работ.
По просьбе ростовчан будет восстановлено уличное освещение на набережной Дона — в районе памятника пограничникам. Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что ремонт электропроводки и замену 200 неисправных светильников проведут до 1 октября.
Все обращения граждан и поручения по их исполнению находятся на контроле у губернатора.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.