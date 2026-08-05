Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной из-за высказываний Милея

Как передает CNN Brasil, о решении проинформировали посла Аргентины в Бразилии Даниэля Раймонди. Ранее он получил ноту протеста в ответ на высказывания президента Аргентины Хавьера Милея.
На съезде Либеральной партии в Сан-Паулу Хавьер Милей назвал президента Бразилии Лулу да Силву «заключенным», а министра Верховного федерального суда страны Александра де Мораеса — «лысым куском мусора». МИД Бразилии назвал риторику президента Аргентины «неприемлемой и беспрецедентной».
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