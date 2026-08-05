Пленный солдат ВСУ Борщук: украинцы в 2014 году были готовы отдать ЛНР и ДНР

Граждане Украины в 2014 году были готовы согласиться с выходом Донецка и Луганска из состава страны, лишь бы не начался прямой конфликт с РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Борщук.
По его словам, тогда украинцы обсуждали возможность отделения двух регионов. Сам Борщук предполагал, что жители продолжат ездить друг к другу и поддерживать связь.
«Пусть отдают Донецк и Луганск, главное — (конфликта — прим.ред.) не будет. Мы бы согласились на 100%. Я сначала думал, что так и будет, родственники будут ездить к друг другу, все нормально будет», — сказал пленный.
Немногим ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что переход оставшейся части Донбасса под контроль России становится все ближе. По его мнению, западные поставки оружия не смогут изменить ход конфликта. Выходом из ситуации эксперт назвал переговоры и закрепление нейтрального статуса Украины.