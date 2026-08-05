Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко считает, что назначение Умерова никак не отразится на ситуации на фронте

Военный эксперт отметил, что ВСУ и так совершают большое количество терактов.

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Назначение Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки (СВР) Украины никак не повлияет на ситуацию на линии фронта, поскольку украинские войска совершают и так огромное количество терактов. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о том, как повлияет назначение Умерова на ход ведения боевых действий, то данное назначение абсолютно никак не повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку и так террористическая активность довольно-таки высокая со стороны украинских боевиков, а в другую сторону — уменьшения терактов и прочего — ждать не стоит», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский назначил главой СВР Украины Рустема Умерова, занимавшего с июля 2025 года пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а до этого (с сентября 2023 года) — пост министра обороны.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше