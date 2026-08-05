Марочко считает, что назначение Умерова никак не отразится на ситуации на фронте

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Назначение Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки (СВР) Украины никак не повлияет на ситуацию на линии фронта, поскольку украинские войска совершают и так огромное количество терактов. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о том, как повлияет назначение Умерова на ход ведения боевых действий, то данное назначение абсолютно никак не повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку и так террористическая активность довольно-таки высокая со стороны украинских боевиков, а в другую сторону — уменьшения терактов и прочего — ждать не стоит», — сказал он.
Ранее Владимир Зеленский назначил главой СВР Украины Рустема Умерова, занимавшего с июля 2025 года пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а до этого (с сентября 2023 года) — пост министра обороны.