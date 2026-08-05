Марочко считает, что назначение Умерова никак не отразится на ситуации на фронте

«Если мы говорим о том, как повлияет назначение Умерова на ход ведения боевых действий, то данное назначение абсолютно никак не повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку и так террористическая активность довольно-таки высокая со стороны украинских боевиков, а в другую сторону — уменьшения терактов и прочего — ждать не стоит», — сказал он.