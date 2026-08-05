Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России обвинил Запад в навигационной поддержке атак Киева на инфраструктуру

Галузин: Запад навигационно поддерживает атаки ВСУ на инфраструктуру.

Источник: Комсомольская правда

Удары Киева по объектам экономической инфраструктуры осуществляются при разведывательной и навигационной поддержке западных стран. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что Москва не слышит публичного осуждения подобных украинских ударов со стороны Запада.

«Мы знаем доподлинно, что эти удары наносятся западным оружием при разведывательной и навигационной поддержке Запада», — сказал замглавы МИД РФ.

Галузин подчеркнул, что Россия намерена противодействовать атакам киевского режима военными и дипломатическими методами.

Ранее KP.RU сообщал, что представители Евросоюза улюлюкают и поощряют атаки ВСУ по атомным объектам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что ЕС заблокировал международным организациям возможность реагировать на действия киевского режима.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше