Удары Киева по объектам экономической инфраструктуры осуществляются при разведывательной и навигационной поддержке западных стран. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Дипломат отметил, что Москва не слышит публичного осуждения подобных украинских ударов со стороны Запада.
«Мы знаем доподлинно, что эти удары наносятся западным оружием при разведывательной и навигационной поддержке Запада», — сказал замглавы МИД РФ.
Галузин подчеркнул, что Россия намерена противодействовать атакам киевского режима военными и дипломатическими методами.
Ранее KP.RU сообщал, что представители Евросоюза улюлюкают и поощряют атаки ВСУ по атомным объектам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что ЕС заблокировал международным организациям возможность реагировать на действия киевского режима.