Эксперт Киселев заявил, что кураторы Зеленского закрывают глаза на коррупцию

«Поддержка западных его [Владимира Зеленского] кураторов, она очевидна. Они его поддерживают из-за того, что нужны деньги. Деньги на войну и деньги, которые будут отмываться. И еще тот большой поток вооружения, который идет на Ближний Восток и Африканский континент, это все идет через Украину. Поэтому они в некоторой степени закрывают глаза на воровство их собственных денег», — заявил Киселев.