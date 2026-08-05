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Эксперт Киселев заявил, что кураторы Зеленского закрывают глаза на коррупцию

Военный эксперт отметил, что эти люди пользуются Украиной для отмывания денег.

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Западные кураторы поддерживают Владимира Зеленского и закрывают глаза на коррупцию, потому что сами пользуются Украиной для отмывания денег, торгуя оружием. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Виталий Киселев.

«Поддержка западных его [Владимира Зеленского] кураторов, она очевидна. Они его поддерживают из-за того, что нужны деньги. Деньги на войну и деньги, которые будут отмываться. И еще тот большой поток вооружения, который идет на Ближний Восток и Африканский континент, это все идет через Украину. Поэтому они в некоторой степени закрывают глаза на воровство их собственных денег», — заявил Киселев.

Он отметил, что Европа насыщает оружием Украину, при этом потеряв контроль над Владимиром Зеленским. «Европа сегодня сама вырастила того мерзавца, которого они практически не контролируют и от которого они зависят. И уничтожение Зеленского нарушит вектор управления Евросоюза», — подчеркнул собеседник агентства.

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