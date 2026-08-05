Петербургские депутаты удалили свои страницы в соцсетях

Некоторые политики сперва переименовали свои профили, а потом ограничили доступ к ресурсам. Председатель городского парламента Александр Бельский скрыл свои каналы в мессенджерах Telegram и MAX, а также удалил профиль в соцсети «ВКонтакте». В сумме на трех платформах у спикера было около 15 тысяч подписчиков.
Официальных заявлений о массовом исходе петербургских политиков из соцсетей нет. Собеседник «Ъ Северо-Запад» рассказал, что рекомендацию прекратить публичную деятельность в интернете кандидаты получили от руководства «Единой России». К тренду присоединились представители КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».
Также удалил соцсети вице-губернатор Владимир Омельницкий, который баллотируется в Заксобрание.
Незадолго до этого суд в Петербурге снял с выборов кандидата в Заксобрание от «Новых людей» Юрия Куликова. Поводом для обращения в суд стало отсутствие согласия от исполнителя на использование популярной композиции в коротком видео, которое Куликов опубликовал у себя на странице.