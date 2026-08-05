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В Самарской области создадут реестр пострадавших от атаки на Wildberries

В Самарской области прошло оперативное совещание правительства.

Источник: Канал Вячеслава Федорищева в Макс

В Самарской области в областном правительстве состоялось оперативное совещание во вторник, 4 августа. Детали процесса поделился глава региона в своих социальных сетях.

«До 10 августа Министерству экономического развития России, УФНС по Самарской области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей, торгово-промышленной палате и предпринимательским объединениям следует создать список субъектов малого и среднего предпринимательства, чьи товары были утрачены или заблокированы на объекте. Это необходимо для оказания им адресной помощи», — дал поручение губернатор Вячеслав Федорищев.

Еще одно поручение связано с отработкой адресных предложений занятости и помощи в трудоустройстве работников логистического центра.

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