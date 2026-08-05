Владимир Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий благоустраивать лесные тропинки для прогулок и занятий спортом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения в Лесной кодекс позволят обустраивать уже существующие тропы в рекреационных лесах. Главное условие — при проведении работ нельзя вырубать деревья.
На таких территориях можно будет создавать пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, лыжные и роллерные трассы. Кроме того, разрешается устанавливать беседки, навесы, лавочки, туалеты, освещение и урны.
Правительство утвердит перечни капитальных и некапитальных объектов, которые не относятся к лесной инфраструктуре. Правила будут распространяться в том числе на городские леса. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2027 года.
До этого Госдума приняла соответствующий законопроект. Инициативу разработали при участии властей Кировской области. Ее авторы отмечали, что из-за прежнего статуса лесных троп там нельзя было устанавливать освещение и скамейки. Новые нормы должны сделать маршруты безопаснее и доступнее, в том числе для пожилых людей и родителей с колясками.