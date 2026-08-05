Владимир Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок

До этого Госдума приняла соответствующий законопроект. Инициативу разработали при участии властей Кировской области. Ее авторы отмечали, что из-за прежнего статуса лесных троп там нельзя было устанавливать освещение и скамейки. Новые нормы должны сделать маршруты безопаснее и доступнее, в том числе для пожилых людей и родителей с колясками.