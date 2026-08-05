Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает бывшим заключённым служить в территориальных центрах комплектования. Документ также предоставляет им ежегодный отпуск. После 12 месяцев службы такие военнослужащие получают право перейти в другое подразделение. При ранении или болезни они могут продолжить службу в частях обеспечения либо в ТЦК. Закон также позволяет досрочно расторгнуть контракт при инвалидности из-за боевого ранения или заболевания, полученного во время службы. Аналогичное право возникает после возвращения из плена.