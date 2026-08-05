Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скрябин обсудил транспортные вопросы с Андреем Яцкиным

Глава города Александр Скрябин провел рабочую встречу с первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным.

Источник: НИА Ростов

Глава города Александр Скрябин провел рабочую встречу с первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным.

— Регулярно проводим рабочие встречи с заместителем Председателя Совфеда Андреем Владимировичем Яцкиным на которых всегда обсуждаем проблемы, требующие законодательной поддержки на федеральном уровне. Сегодня особое внимание уделили транспортным вопросам, — сообщил глава города. — Так, есть пробел в ответственности недобросовестных автовладельцев, паркующих машины со снятыми номерами и скрытым VIN. Это не только не позволяет навести порядок с парковками в городе, но и создает возможности для террористических угроз.

Еще одна тема — ситуация с электросамокатами.

-Большой резонанс имеют регулярные происшествия с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. Очень часто в ДТП попадают несовершеннолетние, — подчеркнул в беседе Александр Юрьевич.

В ходе встречи достигнута договоренность проработать вопрос обязательной регистрации через госуслуги перед пользованием СИМ.

Также на встрече обсудили законодательные инициативы, которые позволят включать аварийные объекты культурного наследия в проекты комплексного развития территорий.

— Это позволит застройщикам реконструировать их и дать им новую жизнь в обновленных благоустроенных районах, — отметил глава города. — Андрей Владимирович готов оказать поддержку в решении этих очень важных вопросов для российских городов.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.