Александр Скрябин обсудил транспортные вопросы с Андреем Яцкиным

— Регулярно проводим рабочие встречи с заместителем Председателя Совфеда Андреем Владимировичем Яцкиным на которых всегда обсуждаем проблемы, требующие законодательной поддержки на федеральном уровне. Сегодня особое внимание уделили транспортным вопросам, — сообщил глава города. — Так, есть пробел в ответственности недобросовестных автовладельцев, паркующих машины со снятыми номерами и скрытым VIN. Это не только не позволяет навести порядок с парковками в городе, но и создает возможности для террористических угроз.