Александр Скрябин обсудил транспортные вопросы с Андреем Яцкиным

Глава города Александр Скрябин провел рабочую встречу с первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным.
— Регулярно проводим рабочие встречи с заместителем Председателя Совфеда Андреем Владимировичем Яцкиным на которых всегда обсуждаем проблемы, требующие законодательной поддержки на федеральном уровне. Сегодня особое внимание уделили транспортным вопросам, — сообщил глава города. — Так, есть пробел в ответственности недобросовестных автовладельцев, паркующих машины со снятыми номерами и скрытым VIN. Это не только не позволяет навести порядок с парковками в городе, но и создает возможности для террористических угроз.
Еще одна тема — ситуация с электросамокатами.
-Большой резонанс имеют регулярные происшествия с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. Очень часто в ДТП попадают несовершеннолетние, — подчеркнул в беседе Александр Юрьевич.
В ходе встречи достигнута договоренность проработать вопрос обязательной регистрации через госуслуги перед пользованием СИМ.
Также на встрече обсудили законодательные инициативы, которые позволят включать аварийные объекты культурного наследия в проекты комплексного развития территорий.
— Это позволит застройщикам реконструировать их и дать им новую жизнь в обновленных благоустроенных районах, — отметил глава города. — Андрей Владимирович готов оказать поддержку в решении этих очень важных вопросов для российских городов.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.