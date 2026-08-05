РБК: в России резко увеличилось число мошеннических операций через банкоматы

Количество мошеннических операций через банкоматы резко увеличилось в России в II квартале 2026 года, достигнув 1764.
Такую информацию приводит РБК со ссылкой на данные Банка России. Отмечается, что текущий показатель превышает значение за весь прошлый год.
«Объём похищенных таким способом средств также вырос: за II квартал было украдено 252,3 млн рублей, за I — 214,4 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко сообщил в беседе с RT о мошеннической схеме с приглашением на свидание.