Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РБК: в России резко увеличилось число мошеннических операций через банкоматы

Количество мошеннических операций через банкоматы резко увеличилось в России в II квартале 2026 года, достигнув 1764.

Количество мошеннических операций через банкоматы резко увеличилось в России в II квартале 2026 года, достигнув 1764.

Такую информацию приводит РБК со ссылкой на данные Банка России. Отмечается, что текущий показатель превышает значение за весь прошлый год.

«Объём похищенных таким способом средств также вырос: за II квартал было украдено 252,3 млн рублей, за I — 214,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко сообщил в беседе с RT о мошеннической схеме с приглашением на свидание.