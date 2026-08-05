Власти Китая ужесточают для граждан правила выезда из страны

Новые правила, которые вступят в силу 15 сентября, состоят из 19 частей. По ним, выезжающие должны предоставить «правдивые и законные» основания. Таможенники получают право задавать вопросы о заявленных целях поездок и проверять электронные данные на мобильных телефонах. Власти, в том числе региональные, смогут запрещать гражданам покидать страну на срок до трех лет, если установят, что они занимались за границей какой-либо вредной для национальной безопасности или интересов деятельностью.