«Узнаем в течение 48 часов». Трамп высказался об итогах переговоров США и Ирана

Заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Ормузский пролив может быть открыт 5 августа в случае достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном.
«Мы очень хорошо продвигаемся [в переговорном процессе с Ираном]. Мы узнаем [о результатах] в течение 48 часов. Это [открытие Ормузского пролива] может произойти завтра или послезавтра. Достигнут значительный прогресс», — сказал Трамп во время общения с журналистами перед вылетом из Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США готовятся объявить 5 августа о временных договоренностях с Ираном и Оманом по вопросу открытия Ормузского пролива.