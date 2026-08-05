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«Узнаем в течение 48 часов». Трамп высказался об итогах переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров между США и Ираном могут стать известны в течение ближайших 48 часов.

Источник: Reuters

Заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Ормузский пролив может быть открыт 5 августа в случае достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

«Мы очень хорошо продвигаемся [в переговорном процессе с Ираном]. Мы узнаем [о результатах] в течение 48 часов. Это [открытие Ормузского пролива] может произойти завтра или послезавтра. Достигнут значительный прогресс», — сказал Трамп во время общения с журналистами перед вылетом из Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США готовятся объявить 5 августа о временных договоренностях с Ираном и Оманом по вопросу открытия Ормузского пролива.

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