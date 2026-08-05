От сельского хозяйства до строительства: Челябинская область вышла в лидеры цифровой трансформации России

Участники заседания подробно обсудили использовании нейросетей в строительной отрасли, образовании, науке и агропромышленном комплексе. Также были презентованы решения для проверки архивных номенклатур и внедрение голосового помощника в работу мировых судей. Алексей Текслер поручил профильным министерствам и ведомствам активнее внедрять федеральные ИИ-разработки в госуправление, контроль за отходами, мониторинг земель, отслеживание лесных пожаров и цифровизацию архивного дела.