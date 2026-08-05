Политолог Еловский спрогнозировал масштабную смену депутатов в Госдуме

«Масштабная смена депутатов в Госдуме — это во многом ответ на запрос граждан на новые лица в политике. Кроме того, сейчас очень востребована интеграция во власть людей с опытом СВО. У них есть компетенции, которых не хватает политикам мирного времени: целеустремленность, воля, умение достигать целей и доводить дело до конца»,