В Сенате США возникли разногласия по новому пакету санкций против России

В Сенате США возникли разногласия вокруг законопроекта о новых санкциях против России. Как сообщают американские СМИ, сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок отказался поддержать процедуру, которая позволила бы ускорить рассмотрение документа.
По словам политика, он считает поддержку Украины важной для безопасности Соединённых Штатов, однако выступает против расширения полномочий президента Дональда Трампа по введению импортных пошлин. По мнению сенатора, это может привести к росту цен для американских потребителей.
Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн подтвердил, что среди законодателей сохраняются разногласия по поводу нового пакета антироссийских санкций.
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