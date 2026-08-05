Прекращены полномочия судьи самарского облсуда Александра Шилова

Представленный пункт первой статьи сообщает о письменном заявлении судьи о выходе в отставку. О причинах решения судьи не сообщается, заседание прошло в закрытом режиме. Сейчас суд возглавляет Алексей Копытин, который ранее был в статусе исполняющего обязанности.