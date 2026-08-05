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Прекращены полномочия судьи самарского облсуда Александра Шилова

В Самаре судья Александр Шилов ушел в отставку.

Источник: Комсомольская правда

В Самарском областном суде состоялось внеочередное заседание Квалификационной коллегии судей Самарской области, оно прошло во вторник, 4 августа. Во время встречи огласили решение по кадровым перестановкам.

«Прекращены полномочия судьи Самарского областного суда Александра Шилова по 1 п. 1 ст. 14 закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации”, — указано в пресс-службе.

Представленный пункт первой статьи сообщает о письменном заявлении судьи о выходе в отставку. О причинах решения судьи не сообщается, заседание прошло в закрытом режиме. Сейчас суд возглавляет Алексей Копытин, который ранее был в статусе исполняющего обязанности.