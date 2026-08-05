МИД Таиланда направил Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян

Напомним, в Паттайе задержали двух местных жителей по подозрению в убийстве брата и сестры Назимовых из Тюмени. 22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. Следствие установило, что их убили во время ограбления: Романа застрелили, Диану забили до смерти. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу назвал случившееся шоком для страны. Инцидент нанёс серьёзный ущерб репутации Таиланда как безопасного туристического направления.