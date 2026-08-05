В Китае оценили влияние моста между Россией и КНДР на судоходство

Авторы публикации обращают внимание на параметры сооружения. По их данным, высота моста составляет около семи-восьми метров, а опоры установлены на небольшом расстоянии друг от друга. Китайские журналисты полагают, что такая конструкция может затруднить проход по реке крупных судов.