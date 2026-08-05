В Китае оценили влияние моста между Россией и КНДР на судоходство

Строительство автомобильного моста между Россией и КНДР близится к завершению. Новый маршрут обеспечит прямое дорожное сообщение между странами и позволит перевозить грузы без использования китайской территории, пишет Baijiahao.
Договоренность о развитии транспортных связей получила продолжение после визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июле 2024 года. Тогда Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одним из совместных проектов стало возведение переправы через реку Туманную.
До сих пор Россию и КНДР связывал только железнодорожный мост Дружбы, введенный в эксплуатацию в 1959 году. Автомобильную переправу строят неподалеку. Она должна стать первым прямым дорожным маршрутом между двумя государствами.
Авторы публикации обращают внимание на параметры сооружения. По их данным, высота моста составляет около семи-восьми метров, а опоры установлены на небольшом расстоянии друг от друга. Китайские журналисты полагают, что такая конструкция может затруднить проход по реке крупных судов.
Нижнее течение Туманной имеет особое значение для Китая, поскольку река предоставляет его северо-восточным провинциям выход к Японскому морю. Возможности судоходства на этом участке уже ограничивает железнодорожный мост. После появления второй переправы свободного пространства для крупных судов станет еще меньше, считают авторы материала.
При этом Пекин публично не выступал с резкой критикой проекта. На Baijiahao такую сдержанность назвали примечательной, поскольку новая конструкция может повлиять на китайские логистические маршруты в регионе.
Главной задачей проекта авторы считают не ограничение интересов КНР, а развитие транспортной инфраструктуры российского Дальнего Востока. По их оценке, Москва стремится укрепить прямые связи с КНДР и расширить свое присутствие на рынке Северо-Восточной Азии.
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