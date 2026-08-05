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«Катастрофа для Украины»: На Западе заявили, что удары по черноморским портам ведут Россию к победе

Блокировка черноморских портов стала настоящей катастрофой для украинской экономики и изменила положение страны. Такое мнение кипрский журналист Алекс Христофору высказал в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Для них это большая катастрофа. И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом», — сказал обозреватель.

По его словам последствия затронули сразу несколько сфер — экономику, военную логистику и социальную ситуацию. Он считает, что ограничение работы морских портов фактически лишило Украину полноценного выхода к морю, что, по его оценке, существенно осложнило развитие государства.

«Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе», — заявил Христофору.

Он добавил, что после установления контроля над Славянском и Краматорском вся территория Донбасса окажется под контролем России.

Ранее экс-полковник армии США заявил, что блокировка черноморских портов лишила Украину ключевого маршрута снабжения, который невозможно полноценно заменить сухопутными путями. По его словам, кадровые перестановки в украинском руководстве свидетельствуют о критической ситуации для страны. Сейчас Киев теряет ежедневно около $80 млн, которые раньше приносили порты.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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