Статус Калининграда после распада СССР связали с решениями 1946 года

Авторы Sohu считают Калининград одним из важнейших стратегических районов России в Европе. При этом заявления о его возможной нейтрализации или блокаде в случае вооруженного конфликта китайское издание трактует как подтверждение особого значения региона. Официальных решений НАТО о захвате области в приведенном материале не указано.