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Статус Калининграда после распада СССР связали с решениями 1946 года

Калининградская область сохранилась в составе России после распада СССР благодаря послевоенному административному устройству страны.

Калининградская область сохранилась в составе России после распада СССР благодаря послевоенному административному устройству страны. На эту историческую деталь обратили внимание авторы китайского издания Sohu.

Регион отделен от основной территории России и граничит с Польшей и Литвой. Его расположение на берегу Балтийского моря и размещенная там военная инфраструктура регулярно привлекают внимание стран НАТО. В документах альянса, в частности, упоминается развертывание в области российских ракетных комплексов.

Авторы Sohu считают Калининград одним из важнейших стратегических районов России в Европе. При этом заявления о его возможной нейтрализации или блокаде в случае вооруженного конфликта китайское издание трактует как подтверждение особого значения региона. Официальных решений НАТО о захвате области в приведенном материале не указано.

Современный статус территории сформировался после Второй мировой войны. Советская делегация предложила передать СССР Кёнигсберг и прилегающие земли. На Потсдамской конференции США и Великобритания согласились в принципе поддержать это предложение при последующем урегулировании границ, следует из опубликованных дипломатических документов.

В 1946 году на полученной территории образовали Калининградскую область, которую включили непосредственно в состав РСФСР. Поэтому после прекращения существования Советского Союза регион остался у Российской Федерации, хотя оказался отделен от нее независимыми государствами.

Sohu называет это решение дальновидным шагом советского руководства.

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