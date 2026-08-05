«Это не наш проект»: Нетаньяху жёстко ответил на мирный план по сектору Газа

Глава правительства пояснил, что ознакомился с присланным проектом, но Израиль его не одобрил. «Президент Трамп думает, или его команда думает, что они могут заставить ХАМАС разоружиться и демилитаризовать Газу. Мы изучаем этот вопрос. Это был не наш проект», — приводит слова политик The Times of Israel.