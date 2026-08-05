На объекте Wildberries в Тульской области начался пожар после удара дрона

Накануне в ходе атаки дронов на Московскую область погибли пять человек и десять пострадали, сообщил ранее губернатор региона Андрей Воробьев. Кроме того, один человек пострадал в Ленобласти. Всего в течение 4 августа подразделения ПВО сбили 304 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря.