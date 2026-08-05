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На объекте Wildberries в Тульской области начался пожар после удара дрона

После атаки беспилотников Wildberries временно перенаправила поставки с объекта в Тульской области на другие логистические центры. В регионе за ночь, по данным властей, уничтожили 107 беспилотников.

Источник: РБК

В Тульской области после атаки беспилотников загорелся сортировочный центр Wildberries. Один человек пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в «Максе».

«Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием», — написал Миляев.

Глава региона пояснил, что на месте работают оперативные службы, пожарные ликвидируют возгорание. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе RWB также сообщили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация. «Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», — заявили в компании.

По словам Миляева, в период действия режима беспилотной опасности в регионе подразделения Минобороны России уничтожили 107 дронов. Повреждения также получили два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. 5 августа в 00:34 мск в Тульской области ввели режим ракетной опасности. Спустя два часа его отменили.

Накануне в ходе атаки дронов на Московскую область погибли пять человек и десять пострадали, сообщил ранее губернатор региона Андрей Воробьев. Кроме того, один человек пострадал в Ленобласти. Всего в течение 4 августа подразделения ПВО сбили 304 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря.

Атаки на логистические объекты Wildberries продолжаются с 18 июля. За это время под удары беспилотников попали склады и сортировочные центры компании в Тамбовской, Московской, Краснодарской, Ленинградской, Тверской, Самарской, Владимирской, Волгоградской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Крыму и Петербурге. На ряде объектов возникали крупные пожары, часть складов временно останавливала работу. В результате атак погибли и пострадали сотрудники компании, а также были повреждены товары продавцов.

Wildberries заявила, что перестроила логистические цепочки, сохранив работу платформы и пунктов выдачи заказов. Компания объявила о выплатах семьям погибших и пострадавшим, начала оценку ущерба продавцам и разработку механизма компенсаций.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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