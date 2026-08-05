Турция рассматривает возможность предоставления скидок туристам из России

Власти Турции совместно с представителями туристической отрасли обсуждают возможность введения специальных скидок для путешественников из России.
Предполагается, что такая мера поможет сохранить высокий спрос на отдых в Турции. При этом конкретный размер возможных скидок и сроки их введения пока не называются.
По итогам первого полугодия Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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