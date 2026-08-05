Глава Пентагона опроверг сообщения об истощении запасов американских ракет

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ о том, что американские военные якобы значительно исчерпали запасы ракет-перехватчиков. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.
Хегсет назвал информацию телеканала CNN ложной и раскритиковал издание за публикацию материала. По его словам, распространённые сведения не соответствуют действительности.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что с начала конфликта с Ираном США якобы израсходовали около 80% противоракет для комплексов THAAD и примерно половину запасов зенитных ракет для систем Patriot.
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