Казахстан готовится ввести электронные разрешения на въезд

Казахстан планирует поэтапно внедрить систему платных электронных разрешений на въезд для иностранных граждан.
Пока для российских туристов правила остаются прежними. Перечень стран, граждане которых должны будут оформлять электронное разрешение, ещё не опубликован. Если Россия войдёт в этот список, перед поездкой потребуется заранее получить разрешение и оплатить соответствующий сбор.
Введение новой системы запланировано на период с августа по декабрь. В настоящее время между Россией и Казахстаном продолжает действовать безвизовый режим.
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