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Сиротам старше 23 лет могут сохранить право на бесплатную юридическую помощь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко сообщил, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал краевую инициативу, направленную на защиту жилищных прав детей-сирот.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко сообщил, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал краевую инициативу, направленную на защиту жилищных прав детей-сирот.

По словам спикера краевого парламента, сейчас по закону государство обязано обеспечить детей-сирот жильем. Однако на практике многие не успевают получить квартиру до 23 лет. После достижения этого возраста они теряют право на бесплатную юридическую помощь, даже если вынуждены отстаивать свое право на жилье в суде.

Чтобы устранить этот пробел, депутаты Законодательного Собрания Красноярского края подготовили поправки в федеральный закон. Ранее комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержал инициативу, но рекомендовал оценить финансовую нагрузку на регионы.

Краевые депутаты совместно с юридической службой и федеральными экспертами доработали законопроект и устранили все замечания.

О поддержке инициативы комитетом Совета Федерации сообщил сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта в Государственной Думе.

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