Сиротам старше 23 лет могут сохранить право на бесплатную юридическую помощь

По словам спикера краевого парламента, сейчас по закону государство обязано обеспечить детей-сирот жильем. Однако на практике многие не успевают получить квартиру до 23 лет. После достижения этого возраста они теряют право на бесплатную юридическую помощь, даже если вынуждены отстаивать свое право на жилье в суде.