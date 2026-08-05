Глава Пентагона ответил на сообщения об истощении запасов ракет США

CNN со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона, ранее сообщил, что за пять месяцев войны с Ираном США израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков THAAD и около половины ракет Patriot. По данным телеканала, американские военные предупреждали руководство страны, что сокращение запасов может сказаться на готовности к новым конфликтам.