Глава Пентагона ответил на сообщения об истощении запасов ракет США

Министр войны США Пит Хегсет назвал ложной публикацию CNN о критическом сокращении американских запасов ракет после войны с Ираном. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.
«Этот заголовок не соответствует действительности, CNN. Позор вам», — написал Хегсет, комментируя публикацию телеканала. Он также вновь обвинил американские СМИ в распространении недостоверной информации.
CNN со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона, ранее сообщил, что за пять месяцев войны с Ираном США израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков THAAD и около половины ракет Patriot. По данным телеканала, американские военные предупреждали руководство страны, что сокращение запасов может сказаться на готовности к новым конфликтам.
Reuters со ссылкой на собственные источники также писало, что армия США использовала «практически все» запасы высокоточных ракет большой дальности ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM). Один из собеседников агентства утверждал, что с начала войны США также израсходовали почти половину мирового запаса крылатых ракет Tomahawk. Reuters отмечал, что не смог независимо подтвердить последнюю информацию.
В ответ на публикации Белый дом распространил заявление президента Дональда Трампа, в котором говорится, что США располагают «гораздо большим количеством боеприпасов, чем любая другая страна мира», а американские оборонные предприятия сейчас производят вооружения рекордными темпами. Представитель Пентагона Шон Парнелл также заявил CNN и Reuters, что вооруженные силы США имеют все необходимое для выполнения любых задач, поставленных президентом, и сохраняют значительный запас вооружений.
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