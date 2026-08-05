В России заявили об обострении борьбы за влияние в Мировом океане

Мировой океан вновь превращается в одну из главных арен геополитического противостояния. Об этом помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил во время переговоров в Бразилиа.
На встрече стороны обсуждали развитие российско-бразильского взаимодействия на море. В число ключевых направлений вошли морская логистика и перспективные технологии.
Патрушев подчеркнул, что экономические и технологические проекты необходимо сопровождать политическим диалогом. Одной из его основных тем должно стать поддержание стратегической стабильности в Мировом океане.
По оценке помощника российского президента, обстановка на морских пространствах остается сложной. Он указал, что океан вновь приобретает ключевое значение в геополитической борьбе.
Заявление прозвучало на фоне переговоров России и Бразилии о расширении морского сотрудничества. Помимо совместных проектов, Москва предлагает уделять внимание вопросам безопасности и снижению рисков международного противостояния на море.
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