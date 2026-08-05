Власти Индии исключили скорую закупку российских Су-57

Индия не планирует в ближайшее время закупать новые российские истребители семейства «Сухой», включая Су-57, и намерена сосредоточиться на модернизации уже имеющегося парка Су-30МКИ. Об этом заявил секретарь Министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, пишет Defence Security Asia.
«Нет, мы не рассматривали новые самолеты “Сухого”. Индия активно занимается модернизацией уже имеющихся “Сухих”, которые производим по российской лицензии», — сказал Сингх.
По оценке издания, Нью-Дели планирует направить средства как на модернизацию Су-30МКИ, так и на закупку дополнительных французских Rafale и разработку собственного истребителя пятого поколения AMCA.
В Индии эксплуатируется около 260 Су-30МКИ. Программа их обновления, известная как Super Sukhoi, предусматривает установку новых радиолокационных станций с активной фазированной антенной решеткой, современных систем связи и индийского вооружения большой дальности. Еще в марте Сингх заявлял, что окончательного решения по предложениям России, США и Франции не принято. Теперь, как отмечает Defence Security Asia, позиция индийских властей стала более определенной.
По данным издания, Россия предлагала Индии поставить от 36 до 40 Су-57 с возможностью последующей сборки на предприятии Hindustan Aeronautics Limited в Нашике, где уже производятся Су-30МКИ. Предложение также включало передачу технологий, сотрудничество по программе AMCA и возможную установку российских двигателей АЛ-41 на модернизированные Су-30МКИ. Отмечается, что решение индийских властей принято на фоне нехватки боевых самолетов в индийских ВВС. По оценке Defence Security Asia, сейчас у Индии насчитывается около 29−31 боевой эскадрильи при установленной численности около 42. Дефицит усилился после вывода из эксплуатации МиГ-21 и сокращения парка устаревшей техники.
Издание также связывает ставку на Су-30МКИ с их применением во время операции «Синдур» против Пакистана в мае 2025 года. Самолеты использовались в том числе как носители сверхзвуковых ракет BrahMos, что стало одним из аргументов в пользу дальнейшей модернизации существующего парка.
В ноябре 2025 года посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Москва готова передать Нью-Дели лицензию на производство Су-57. По его словам, локализация выпуска могла бы также ускорить индийскую программу AMCA по созданию собственного истребителя пятого поколения.
В конце того же месяца Bloomberg сообщил, что индийские военные просили правительство обсудить с Россией покупку Су-57 и систем противоракетной обороны С-500. По словам источников агентства, ВВС Индии испытывали нехватку современных самолетов, а переход на российские истребители нового поколения был бы проще благодаря уже имеющемуся парку российской техники и возможностям Hindustan Aeronautics Limited. В феврале 2026 года Military Watch Magazine писал о значительном прогрессе на переговорах по Су-57 и возможной локализации их производства в Индии. Издание утверждало, что Москва может предоставить Нью-Дели доступ к технологиям самолета.
В апреле Алипов уточнил, что окончательного решения Индия не приняла, хотя переговоры продолжались.
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