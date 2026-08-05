Власти Индии исключили скорую закупку российских Су-57

По данным издания, Россия предлагала Индии поставить от 36 до 40 Су-57 с возможностью последующей сборки на предприятии Hindustan Aeronautics Limited в Нашике, где уже производятся Су-30МКИ. Предложение также включало передачу технологий, сотрудничество по программе AMCA и возможную установку российских двигателей АЛ-41 на модернизированные Су-30МКИ. Отмечается, что решение индийских властей принято на фоне нехватки боевых самолетов в индийских ВВС. По оценке Defence Security Asia, сейчас у Индии насчитывается около 29−31 боевой эскадрильи при установленной численности около 42. Дефицит усилился после вывода из эксплуатации МиГ-21 и сокращения парка устаревшей техники.