Патрушев назвал Мировой океан ключевой ареной геополитической борьбы

Помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа заявил, что обстановка в Мировом океане остается непростой. По его словам, акватория вновь превращается в ключевую арену для геополитической борьбы.
Политик отметил, что возникающие трудности несут для России и Бразилии серьезные вызовы, однако их можно обернуть на пользу. В подтверждение своих слов Патрушев привел известную бразильскую поговорку. «Спокойное море не делает хорошего моряка», — отметил он.
В ходе встречи стороны также обсудили развитие двустороннего партнерства в сферах морской логистики и перспективных технологий, подчеркнув значимость политического диалога для поддержания стратегической стабильности.
Ранее Патрушев сообщил, что Запад хочет ограничить доступ России к морским ресурсам и коммуникациям.