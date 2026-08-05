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Патрушев назвал Мировой океан ключевой ареной геополитической борьбы

Патрушев указал на усиление геополитической борьбы в Мировом океане.

Помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа заявил, что обстановка в Мировом океане остается непростой. По его словам, акватория вновь превращается в ключевую арену для геополитической борьбы.

Политик отметил, что возникающие трудности несут для России и Бразилии серьезные вызовы, однако их можно обернуть на пользу. В подтверждение своих слов Патрушев привел известную бразильскую поговорку. «Спокойное море не делает хорошего моряка», — отметил он.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие двустороннего партнерства в сферах морской логистики и перспективных технологий, подчеркнув значимость политического диалога для поддержания стратегической стабильности.

Ранее Патрушев сообщил, что Запад хочет ограничить доступ России к морским ресурсам и коммуникациям.

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