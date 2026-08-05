Патрушев назвал Мировой океан ключевой ареной геополитической борьбы

Политик отметил, что возникающие трудности несут для России и Бразилии серьезные вызовы, однако их можно обернуть на пользу. В подтверждение своих слов Патрушев привел известную бразильскую поговорку. «Спокойное море не делает хорошего моряка», — отметил он.