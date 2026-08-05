В сенате США заблокировали ускоренное принятие санкций против России

Законопроект о новых санкциях против России сенат США начал рассматривать 28 июля — в день похорон одного из его авторов, сенатора-республиканца Линдси Грэма. В тот же день документ прошел первое процедурное голосование: его поддержали 86 сенаторов при 12 голосах против. На следующий день сенат вновь одобрил продвижение инициативы — уже 84 голосами «за» при 12 «против», что позволило продолжить дебаты и рассмотрение поправок.