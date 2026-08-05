В сенате США заблокировали ускоренное принятие санкций против России

Сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России в сенате США. Об этом сообщила корреспондент Punchbowl News Лора Вайс в социальной сети X.
По ее данным, Уорнок заблокировал соглашение, которое должно было сократить время дебатов по законопроекту и ускорить его окончательное принятие. Сенатор-демократ также заявил, что считает поддержку Украины отвечающей интересам национальной безопасности США, однако выступает против расширения полномочий президента Дональда Трампа по введению тарифов, поскольку это, по его мнению, приведет к росту цен.
Законопроект о новых санкциях против России сенат США начал рассматривать 28 июля — в день похорон одного из его авторов, сенатора-республиканца Линдси Грэма. В тот же день документ прошел первое процедурное голосование: его поддержали 86 сенаторов при 12 голосах против. На следующий день сенат вновь одобрил продвижение инициативы — уже 84 голосами «за» при 12 «против», что позволило продолжить дебаты и рассмотрение поправок.
После консультаций с администрацией Трампа законопроект был существенно переработан. Максимальный размер вторичных пошлин для стран, закупающих российские энергоресурсы, снизили с 500% до 100%, а в документ также включили положения о продлении санкционного режима против Ирана до 2031 года.
По данным Punchbowl News, руководство республиканцев рассчитывало уже на этой неделе добиться соглашения о сокращении времени дебатов, чтобы вынести законопроект на окончательное голосование до ухода сената на августовские каникулы.
Законопроект предусматривает санкции против российских должностных лиц, банков, компаний и судов так называемого теневого флота. Кроме того, он позволяет вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоносители. После принятия сенатом документ должен быть рассмотрен палатой представителей, а затем поступить на подпись президенту США.
Москва считает антироссийские санкции нелегитимными и неэффективными.
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