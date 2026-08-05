Патрушев: РФ пригласила Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики

Глава Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев на переговорах в столице Бразилии заявил, что ситуация в Мировом океане остаётся напряжённой, а акватории вновь становятся главной площадкой геополитического противостояния. Возникающие вызовы несут серьёзные риски для обеих стран, однако, по его словам, их можно обратить в возможности.