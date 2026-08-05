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Патрушев: РФ пригласила Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики

Москва готова делиться с Бразилией опытом создания кораблей и судов ледового класса.

Источник: Комсомольская правда

Россия приглашает Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики и готова совместно осваивать накопленный РФ опыт в создании кораблей и судов ледового класса. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Данное предложение было высказано во время переговоров с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом.

«Приглашаем Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики», — сказал Патрушев, обращаясь к Амориму.

Глава Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев на переговорах в столице Бразилии заявил, что ситуация в Мировом океане остаётся напряжённой, а акватории вновь становятся главной площадкой геополитического противостояния. Возникающие вызовы несут серьёзные риски для обеих стран, однако, по его словам, их можно обратить в возможности.

Ранее Николай Патрушев в эксклюзивном интервью KP.RU обозначил ключевые направления развития отечественного флота до 2050 года. Важнейшей задачей он назвал сохранение и модернизацию атомного подводного флота как основы морского ядерного сдерживания, развитие военной и гражданской инфраструктуры в Арктике и другие.

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