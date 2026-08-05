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ФСБ задержала жителя Донецка за комментарии в Telegram

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Донецка за комментарии в мессенджере Telegram, сообщает штаб обороны ДНР.

Источник: РБК

ФСБ задержала экстремиста в Донецке.

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Донецка за комментарии в мессенджере Telegram, сообщает штаб обороны ДНР.

По версии следствия, публикации содержали призывы к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку.

На опубликованных кадрах видно, как силовики задерживают мужчину и отводят его к служебной машине. На допросе он заявил, что сам является русским и поддерживает военную операцию России на Украине.

В отношении него возбудили дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Крыму за сборку беспилотников задержали мужчину, который печатал элементы аппаратов на 3D-принтере. На допросе мужчина заявил, что был завербован сотрудником СБУ с псевдонимом Диего и получил позывной «Сергуш».

Задержанный изготовил 22 дрона и средства сброса к ним.

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