ФСБ задержала жителя Донецка за комментарии в Telegram

ФСБ задержала экстремиста в Донецке.
Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Донецка за комментарии в мессенджере Telegram, сообщает штаб обороны ДНР.
По версии следствия, публикации содержали призывы к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку.
На опубликованных кадрах видно, как силовики задерживают мужчину и отводят его к служебной машине. На допросе он заявил, что сам является русским и поддерживает военную операцию России на Украине.
В отношении него возбудили дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
Задержанный изготовил 22 дрона и средства сброса к ним.
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