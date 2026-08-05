В Индии выдвинули ультиматум Цукербергу за блокировку видео Моди

Скандал разгорелся после того, как 23 июля ролик с премьер-министром, сначала появившийся в Instagram*, а затем продублированный в Facebook*, был оперативно заблокирован. Запись, сделанная в формате селфи, стала первым прямым обращением Моди в подобном стиле. В видео он пообещал жестко бороться с утечками документов на фоне протестов студентов, которые организовала сатирическая партия «Таракан Джанта» (Cockroach Janta Party, CJP). Meta* восстановила публикацию после волны возмущения со стороны пользователей.