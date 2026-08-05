В Индии выдвинули ультиматум Цукербергу за блокировку видео Моди

Члены парламента расценили удаление обращения Нарендры Моди как прямую атаку на демократические устои, подчеркнув, что действия компании были направлены против лидера, представляющего интересы 1,4 миллиарда граждан страны.
Источники утверждают, что в комитете предупредили, что если Марк Цукерберг не выполнит требования в отведенный срок, правительство Индии может пересмотреть действие программы Safe Harbor для Facebook*. Такой шаг открывает дорогу к прямым уголовным преследованиям сотрудников платформы, уточняет India Today.
Скандал разгорелся после того, как 23 июля ролик с премьер-министром, сначала появившийся в Instagram*, а затем продублированный в Facebook*, был оперативно заблокирован. Запись, сделанная в формате селфи, стала первым прямым обращением Моди в подобном стиле. В видео он пообещал жестко бороться с утечками документов на фоне протестов студентов, которые организовала сатирическая партия «Таракан Джанта» (Cockroach Janta Party, CJP). Meta* восстановила публикацию после волны возмущения со стороны пользователей.
Ранее на этой неделе представителей Meta* уже вызывали для дачи объяснений в комиссию. Корпорация принесла извинения, объяснив блокировку техническим сбоем. Однако в Министерстве электроники и информационных технологий такой ответ сочли неубедительным. Чиновники заявили: если проблема действительно носила технический характер, то компания обязана модернизировать свои системы, чтобы исключить повторение подобных ошибок в будущем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.