Под Новгород-Северским всё полыхает: Дроны «Варяга» снесли склад топлива и логистический центр ВСУ

В ведомстве уточнили, что атакам подверглись пункты, активно задействованные для обеспечения украинской армии. Целями стали склад горюче-смазочных материалов и логистический терминал «Новой почты».
Противник пытался помешать атаке. Для защиты объектов использовалось стрелковое оружие и комплексы радиоэлектронной борьбы, однако эти меры оказались безрезультатными.
Несмотря на попытки сорвать атаку, обе цели в Новгород-Северском были поражены.
Позже поступила информация об еще одном результативном действии тех же расчётов. В населённом пункте Жабки (Полтавская область) была ликвидирована газокомпрессорная станция.
Работа операторов дронов подтверждает эффективность точечных рейдов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Выведение из строя подобных сооружений осложняет логистику и энергоснабжение войск противника.
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