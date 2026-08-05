Российские дроны разгромили катера ВСУ в Чёрном море

Армия России провела операцию против украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.
Об этом сообщило Минобороны, уточнив, что атака осуществлялась с применением ударных беспилотников «Герань».
Противник использовал эти плавсредства для прикрытия с воздуха и ведения радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны.
В результате точного огня операторов дронов оба катера — предназначенные для ПВО и РЭБ — были полностью выведены из строя, сообщили в ведомстве.
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